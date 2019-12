Shakhtar Donetsk-Atalanta, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Gasperini si gioca tutto in Ucraina: una vittoria consentirebbe all'Atalanta di proseguire la sua avventura europea. Per non salutare la Champions occorrerà che il City non perda in Croazia contro la Dinamo Zagabria, altrimenti la vittoria sullo Shakhtar significherà Europa League. Calcio d'inizio alle 18.55, diretta Sky Sport Uno