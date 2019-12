Lunedì 16 dicembre, a mezzogiorno, tutti gli occhi saranno puntati sul sorteggio di Nyon che darà vita agli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League. Tre italiane su quattro hanno superato la fase a gironi: la Juve ha chiuso il gruppo D in testa e affronterà una delle seconde degli altri gironi (escluse le connazionali) mentre Napoli e Atalanta se la vedranno con una delle teste di serie, in osservanza delle regole che stanno alla base del sorteggio. Riassumendo: nessuna squadra può affrontare una già incontrata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione. Nb: le teste di serie giocano la gara di ritorno in casa.

Date e orari degli ottavi

Il calendario degli ottavi di finale prevede due partite per ogni serata di Champions, occupando due settimane distinte. I giorni in cui è vietato prendere impegni sono il 18 e 19 febbraio per le prime quattro partite di andata; il 25 e il 26 febbraio per le restanti quattro gare di andata, sempre distribuite equamente in blocchi da due partite a sera. Le date dei match di ritorno sono: 10 e 11 marzo per la prima sessione, 17 e 18 marzo per la seconda.

Sorteggi ottavi, il regolamento

La grande domanda è: chi può incontrare chi? Il regolamento del sorteggio degli ottavi di Champions è chiaro: le vincenti dei gironi affronteranno una delle qualificate come seconde e viceversa, ma nessuna squadra potrà essere accoppiata con una squadra con cui ha condiviso il girone, né è possibile incrociare un club della stessa federazione. C'è un'altra restrizione vigente, legata a criteri geopolitici, ma in questo sorteggio non sussiterà, dal momento che la possibilità che si possano incrociare squadre russe con squadre ucraine è nulla. Ricordiamo che dal sorteggio successivo non saranno più in vigore questi criteri.

Le possibili avversarie della Juve

La Juventus ha vinto il proprio girone (gruppo D), dunque affronterà agli ottavi una delle squadre che si sono qualificate come seconde. Il campo però si restringe visto che Napoli e Atalanta - club italiani e dunque non accoppiabili ai bianconeri per gli ottavi - si sono qualificate come seconde nei rispettivi gironi. Oltre a Napoli e Atalanta, la Juve sa che non potrà affrontare la seconda classificata del proprio girone, dunque le possibilità si restringono a 5.

I bianconeri di Sarri potrebbero pescare il Real Madrid, il Tottenham, il Borussia Dortmund, il Lione o il Chelsea.

Le possibili avversarie del Napoli

Gattuso eredita da Ancelotti una squadra che ha tenuto testa ai campioni in carica del Liverpool fino all'ultima giornata della fase a gironi. Qualificatisi come secondi del gruppo E, gli azzurri affronteranno una delle vincenti degli altri gironi (impossibile il Liverpool) ma non la Juve, in quanto italiana.

Il Napoli potrebbe pescare dunque il Psg, il Bayern Monaco, il Manchester City, il Barcellona, il Lipsia o il Valencia.

Le possibili avversarie dell'Atalanta

L'impresa realizzata dai nerazzurri di Gasperini resterà nella storia del calcio. L'Atalanta è stata in grado di qualificarsi agli ottavi dopo aver perso le prime tre partite del girone, chiuso alle spalle del City. Di conseguenza, la Dea non potrà pescare la squadra di Guardiola agli ottavi, né la Juve in quanto italiana.

L'Atalanta a Nyon potrebbe essere accoppiata con il Psg, il Bayern Monaco, il Liverpool, il Barcellona, il Lipsia o il Valencia.