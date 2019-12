Le regole del sorteggio

Sono 32 in totale i club che parteciperanno al sorteggio dei sedicesimi di Europa League. Le squadre saranno divise in due fasce, che si sfideranno tra di loro. Da una parte le teste di serie, ovvero le prime classificate nella fase a gironi di Europa League e le quattro migliori terze tra le "retrocesse" dalla Champions League (tra cui l'Inter). Dall’altra parte ci sono le squadre che non sono teste di serie, cioè le seconde classificate nella fase a gironi di Europa League (come la Roma) e le rimanenti quattro squadre provenienti dalla Champions League. Non sarà possibile giocare contro squadre già affrontare nel girone, e allo stesso modo non sarà possibile giocare contro squadre della stessa federazione (è da escludere quindi uno scontro Inter-Roma ai sedicesimi). Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.

Le possibili avversarie dell’Inter: Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Brugge, Apoel Nicosia, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Glasgow Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Wolverhampton, Az Alkmaar

Le possibili avversarie della Roma: Siviglia, Malmo, Basilea, LASK Linz, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Braga, Manchester United, Ajax, Salisburgo, Benfica