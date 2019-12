6/10

LA STELLA. Sarebbe Memphis Depay, l’olandese che ha trascinato la squadra agli ottavi di Champions segnando in tutte e 5 le partite in cui ha giocato, e già a quota 14 gol in questa stagione. Un grave infortunio al ginocchio, però, lo terrà fuori per diversi mesi, e allora il “gioiellino” da tenere d’occhio diventa Aouar, centrocampista classe ’98, francese di origini algerine, già perno dell’Under 21 dei Bleus. Duttilissimo, può giocare sia esterno che trequartista e ha già mostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un “top”. A partire dal bellissimo gol del momentaneo 1-2 contro il Lipsia, quello che ha riaperto la partita e la strada della qualificazione per il Lione