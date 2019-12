Champions, miglior gol fase a gironi: Lautaro e Douglas Costa in nominations

Finita la prima fase della Champions tra imprese e amarezze, entrambe a tinte nerazzurre almeno per quanto riguarda l’Italia, anche per la Uefa è tempo di stilare i primi bilanci e di assegnare i primi premi. Tra quelli più attesi, e ovviamene più spettacolari, c’è quello del gol più bello della prima fase, quella a gruppi per l’appunto. E delle 4 reti in nominations tra le quali i tifosi possono scegliere la migliore, ben 2 appartengono a squadre italiane: quello in clamoroso slalom dopo tacco di Higuain segnato da Douglas Costa nella partita tra Juventus e Lokomotiv Mosca che ha regalato ai bianconeri l’aritmetica qualificazione agli ottavi e quello, magra consolazione per l’Inter di Conte, di Lautaro Martinez su pregevole assist di esterno di Lukaku che contro lo Slavia Praga aveva regalato una grande illusione ai nerazzurri, poi battuti in casa dal Barcellona ed eliminati dal Borussia Dortmund. Poi, chiaramente, altre due bellissime reti: l’esterno destro a giro di Sabitzer in Lipsia-Zenit e la fucilata al volo da fuori area di Suarez nella sfida al Camp Nou contro l’Inter (vinta poi 2-1 dal Barcellona).