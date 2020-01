10/10

E in Italia? Dando un'occhiata al calendario di questa stagione, ad esempio, si può notare che ci sarebbe un solo slot infrasettimanale libero per poter disputare le integrative partite di Champions: quello di martedì 3 e mercoledì 4 dicembre. Al massimo, ipotizzando un sorteggio posticipato al nuovo anno, anche quello di martedì 17 e mercoledì 18 dicembre. Prendendo in considerazione anche eventuali mesi successivi, resterebbero libere altre tre settimane: la prima, la terza e l'ultima di febbraio. Tra i turni infrasettimanali di Serie A e le gare di Coppa Italia, la cui formula attuale prevede un massimo di 5 partite nella fase finale (si comincia a gennaio, semifinali tra il 12 febbraio e il 4 marzo, prima della finale in programma il 13 maggio), non ci sarebbero altri buchi di calendario disponibili da colmare. A meno di non reintrodurre due turni di campionato durante le festività natalizie: una soluzione adottata lo scorso anno (con una pausa comunque garantita tra il 6 e il 20 gennaio) e subito abbandonata.