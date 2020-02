Atalanta-Valencia, le chiavi tattiche della sfida

Anche sul gol del vantaggio di Pasalic, lo spostamento di Gomez sul centrosinistra ha fatto la differenza, fungendo da calamita insieme all’inserimento di Freuler per attrarre l’attenzione della disordinata difesa romanista e creare uno spazio perfetto per il croato. Insomma, una duplice dimostrazione sia di lettura tattica, sia di cambio efficace, dato che Pasalic era appena entrato per Zapata, e a differenza del colombiano partiva da una posizione più arretrata che gli ha consentito di guadagnare questo vantaggio.

Gasperini dovrà confermare questa flessibilità anche e soprattutto in Champions, dove il contesto gara è intrinsecamente instabile e mutevole. Contro il Valencia, avversario pressoché monotematico ma tenace nel contenere il centro del campo, sarà importante sfruttare a dovere l’ampiezza offensiva (e tipicamente l’Atalanta non delude mai sotto questo aspetto), ma se ciò non sarà sufficiente a generare spazi bisognerà reagire con prontezza. In generale, comunque, l’Atalanta riesce sempre a produrre un’elevata mole di occasioni: ben 2,07 xG prodotti su azione in Serie A a partita, con una media di xG per tiro di 0,13. In entrambe le statistiche l’Atalanta è la prima in classifica del campionato. Certo, il livello degli avversari in Champions è diverso, ma la squadra di Gasperini ha già dimostrato di saper fare la differenza anche nella massima competizione continentale.

Decisiva sarà però la qualità delle finalizzazioni: anche in questo l’Atalanta ha un rendimento abbastanza alto sulla conversione in gol dei tiri prodotti (il secondo valore del campionato, 13,10%), almeno in campionato. Durante il girone di Champions, invece, ha dilapidato un numero impressionante di occasioni, e questo aspetto potrebbe essere esiziale in una sfida a eliminazione diretta come quella di stasera.

Insomma, ci aspetta una gara estremamente appassionante, dal punto di vista tattico ed emotivo. Come una vera partita di Champions, del resto.