Atalanta-Valencia, formazioni e risultato in diretta live degli ottavi di Champions League

Serata storica per l'Atalanta, per la prima volta impegnata in uno scontro a eliminazione diretta in Champions. Contro il Valencia, a San Siro, Gasperini tiene Zapata in panchina e schiera dal 1' Pasalic alle spalle di Ilicic e Gomez. Calcio d'inizio alle 21 (Diretta Sky Sport Uno)

Formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

VALENCIA (4-4-2): Doménech, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes, Maxi Gomez. All. Celades

Questo sarà il primo incontro tra Atalanta e Valencia. Sarà anche la prima volta che la Dea affronterà una squadra spagnola in una gara ufficiale.

Il Valencia ha vinto solo una delle otto trasferte contro squadre italiane in Champions League (2 pareggi e 5 sconfitte), una vittoria per 1-0 contro la Roma nella seconda fase a gironi 2002/03. Gli spagnoli, inoltre, non sono riusciti a trovare la rete in sei di questi otto match.

Atalanta è la prima debuttante in Champions League ad arrivare alla fase ad eliminazione diretta della Champions League dopo il Leicester City nel 2016/17 - la squadra inglese fu eliminata nei quarti di finale dall'Atletico Madrid.

Nell'attuale formato (dal 2003/04), l'Atalanta è la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di Champions League dopo aver perso le prime tre partite della fase a gironi.

L'Atalanta ha vinto due delle sei partite nella fase a gironi in Champions League in questa stagione (contro Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk), il numero più basso di successi assieme al Lione tra le 16 squadre rimaste nella competizione.

Il Valencia è nella fase ad eliminazione diretta della Champions League per la prima volta dal 2012/13. Sono passati 13 anni dall'ultima volta che gli spagnoli hanno superato gli ottavi di finale (2006/07).

Il Valencia non ha mai vinto una partita in trasferta nella fase ad eliminazione diretta della Champions League (4 pareggi e 5 ko). Nelle nove gare esterne in questa fase, inoltre, gli spagnoli hanno tenuto una sola volta la porta inviolata: un pareggio per 0-0 contro il Leeds United a Elland Road, nelle semifinali del 2000/01.

L'Atalanta, con un valore di 4.9, ha registrato la differenza più ampia tra gol segnati (otto) e Expected Goals (12.9) durante la fase a gironi di questa edizione della Champions League, considerando le squadre partecipanti agli ottavi di finale.

Il 78% dei gol del Valencia nella fase a gironi è arrivato dopo il 60° minuto di gioco (7/9), in percentuale più di ogni altra squadra tra le 16 rimaste nella Champions League 2019/20.

Josip Ilicic dell'Atalanta è il giocatore ad aver guadagnato più falli sulla trequarti avversaria nella fase a gironi di Champions League in questa stagione (otto). Due di questi falli hanno portato ad un rigore, nessuno ne ha conquistati di più.

Grande assente del match l'attaccante del Valencia Rodrigo: ha preso parte a quattro gol in cinque partite di Champions League in questa stagione (due reti, due assist), uno in più di quelli a cui ha partecipato nelle sue precedenti 24 gare della competizione (due gol, un assist).

Rodrigo a parte, il Valencia è in completa emergenza: manca quasi tutta la difesa titolare. L'unico dei titolari della linea a 4 è Gayà (terzino sinistro) perché Paulista è infortunato (ed è anche squalificato), Garay, Piccini e Florenzi sono out (varicella per l'ex Roma). C'è un forfait anche a centrocampo, quello di Coquelin, infortunato.