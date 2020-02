Il Barcellona dovrà a fare a meno di Arturo Vidal e Sergio Busquts per il ritorno con il Napoli del 18 marzo. Dopo l'1-1 del San Paolo, gli azzurri cercheranno l'impresa al Camp Nou, dove troveranno un'avversaria con qualche assenza in più del previsto. Ai tanti infortunati (su tutti Luis Suarez e Dembelé in attacco), si aggiungono anche le squalifiche del cileno e dello spagnolo. L'ex Juve è stato espulso al San Paolo all'89': brutto intervento su Mario Rui e poi scintille con testa a testa. Due cartellini in pochi secondi e addio seconda sfida con il Napoli. Nel corso della partita era stato ammonito anche Busquets, che essendo in diffida non ci sarà.

Come giocherà il Barça al ritorno

Considerate le assenze a centrocampo, Quique Setien potrebbe riproporre un 4-3-3 con l'inserimento di Ansu Fati nel tridente con Griezmann e Messi. A meno di altri problemi fisici da qui al match del 18 marzo i tre di centrocampo saranno Rakitic, De Jong e uno tra Arthur e Sergi Roberto (se riuscirà a recuperare).

Infortunio per Piquè

Da monitorare anche la situazione di Gerard Piquè, uscito al 93' per una sospetta distorsione alla caviglia sinistra. Al ritorno del Camp Nou mancano più di tre settimane, ma le condizioni del centrale spagnolo preoccupano il Barcellona.