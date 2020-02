Lione-Juventus, Garcia: "Qualificazione complicata, è solo l'intervallo"

Rudi Garcia ha commentato a Sky Sport l'1-0 del Lione contro la Juventus nell'andata degli ottavi di Champions League: "Non c’è rammarico per non aver segnato il 2-0, siamo consapevoli di aver giocato un buon primo tempo, facendoci sentire sul piano offensivo. Importante non aver subito gol in casa. Credo sia normale soffrire contro la Juventus, ma mi è piaciuto vedere come abbiamo lottato e quanto abbiamo creduto a questa vittoria”. L'ex allenatore della Roma ha aggiunto: “Abbiamo alternato le fasi di gioco. Nei primi minuti siamo stati timidi, poi abbiamo giocato bene e allargato il gioco, attaccandoli ai fianchi abbiamo messo in mezzo dei cross pericolosi". Commento finale sulle possibilità di passaggio del turno: "Siamo solo all’intervallo, sarà complicato qualificarsi, adesso cerchiamo un gol allo Juventus Stadium per cercare la qualificazione”. Appuntamento il 17 marzo a Torino per il secondo tempo.