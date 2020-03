Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League arrivata agli ottavi di finale, inizia il programma delle gare di ritorno. In campo subito un'italiana: l'Atalanta, nel silenzio di un Mestalla a porte chiuse, affronterà il Valencia. La gara d'andata è finita con il risultato di 4-1 per gli uomini di Gasperini, che dovranno gestire in Spagna quest'ampio vantaggio. L'altra sfida si gioca in Germania, con il Lipsia che ospita il Tottenham. All'andata la squadra tedesca si è imposta per 0-1 in Inghilterra, grazie a un rigore trasformato da Timo Werner.

