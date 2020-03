Champions League, il calendario e gli orari degli ottavi: le partite del ritorno

Martedì tocca all’Atalanta al Mestalla, la prossima settimana sarà la volta di Juventus e Napoli: così in campo le 16 squadre per il ritorno degli ottavi di finale

Torna la Champions League, al via le gare di ritorno degli ottavi di finale. Si riparte martedì sera da Lipsia e Valencia: il Tottenham di Mourinho è chiamato a rovesciare lo 0-1 del New White Hart Lane mentre l’Atalanta potrà contare sul 4-1 maturato a San Siro. Fari puntati anche sulle due sfide di mercoledì: Psg e Liverpool ko all'andata, un solo risultato utile per rimontare Borussia Dortmund e Atletico Madrid. La prossima settimana le altre due italiane in campo: martedì 17 tocca alla Juventus contro il Lione, il giorno dopo è la volta del Napoli al Camp Nou.

Il programma completo