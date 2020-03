Bellissima dedica dei giocatori dell'Atalanta al termine del successo del Mestalla che è valso alla Dea i quarti di finale di Champions: "Bergamo, è per te. Non mollare". Poi il messaggio del club ai tifosi, con l'invito a rimanere a casa evitando assembramenti in città

