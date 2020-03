Coronavirus in Italia: le news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

In Australia, dove domenica si corre il primo GP della stagione, due membri del team Haas e uno della McLaren si sono posti in auto-isolamento: presentano sintomi influenzali, si attende il risultato del test. Primo stop in Premier League, rinviata Manchester City-Arsenal: alcuni membri dello staff dei Gunners sono entrati in contatto con il proprietario dell'Olympiakos, Evangelos Marinakis, risultato positivo al Covid-19. Hockey su ghiaccio, in Germania e Austria i campionati sono stati annullati: niente play-off e titolo non assegnato. La Nba valuta lo spostamento di alcune gare delle città più colpite. Eurolega, Olimpia Milano-Olympiacos si giocherà regolarmente a porte chiuse. Stesso provvedimento per Real Madrid-Stella Rossa, Asvel-Zenit, Barcellona-Zalgiris. Calcio femminile, le azzurre rinunciano alla finale dell'Algarve Cup