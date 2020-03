PSG-Borussia Dortmund, Neymar segna l'1-0 ed esulta come Haaland

Con due gol nel primo tempo il Paris Saint-Germain ha battuto il Borussia Dortmund, ribaltando la sconfitta per 2-1 subita in Germania e conquistando la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Il grande protagonista è stato Neymar, che ha sbloccato il risultato con un bel gol di testa trascinando così il club francese e vincendo il duello a distanza con Haaland. L'attaccante classe 2000, dopo essere andato in gol in sei delle precedenti sette partite giocate in Champions League, è rimasto a secco e, insieme al suo Borussia Dortmund, è uscito dalla competizione.

Oltre il danno, però, è arrivata anche la beffa. Neymar, infatti, dopo aver segnato il gol dell'1-0, si è fermato a bordocampo esultando proprio come Haaland: seduto per terra, con le gambe incrociate e con le mani in posizione meditazione, cioè con il pollice e l'indice a toccarsi. La tripla rivincita del fuoriclasse brasiliano che, oltre alla vittoria e alla qualificazione, si è preso anche l'esultanza del giovane attaccante norvegese.