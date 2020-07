leggi anche

Mariano del Real positivo al Covid: "Sto bene"

A tal proposito è intervenuta l'UEFA, con una nota rilasciata poche ore dopo la notizia della positività al Covid-19 di Mariano Diaz: "Siamo in contatto con il club e controlliamo la situazione e le decisioni delle autorità spagnole. Siamo fiduciosi che questo caso non influenzerà la disputa della partita tra Manchester City e Real Madrid". L'attaccante spagnolo, come comunicato dallo stesso Real Madrid, si trova comunque in un ottimo stato di salute ed è stato immediatamente posto in stato di isolamento come previsto dal protocollo sanitario, non partecipando così alle sedute d'allenamento. Il calciatore non sarà chiaramente disponibile per la gara di Champions League, con la UEFA che continuerà a monitorare la situazione per garantire lo svolgimento della sfida e successivamente della Final Eight, prevista a Lisbona dal 12 al 23 agosto, in totale sicurezza.