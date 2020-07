Secondo la radio catalana RAC1, l'Uefa starebbe valutando la possibilità di non giocare al Camp Nou la partita dell'8 agosto tra Barcellona e Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si analizza l'aumento dei contagi da coronavirus. De Laurentiis: "Si giochi altrove" CORONAVIRUS, LE NEWS E GLI AGGIORNAMENTI LIVE

L'aumento dei contagi da coronavirus in Catalogna preoccupa l'Uefa, che valuta con attenzione la possibilità di non giocare al Camp Nou la partita tra Barcellona e Napoli, in calendario sabato 8 agosto e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il massimo organismo calcistico continentale, secondo quanto raccolto dalla radio RAC 1, ha chiesto al Dipartimento della Salute della Catalogna dati sulla pandemia nell'area, nel rispetto dell protocollo seguito anche nelle altre città in cui si giocano le partite della Champions League. L'Uefa monitorerà con attenzione il picco di casi in Spagna, triplicati in due settimane e non è esclusa l'ipotesi di disputare la gara tra i blaugrana e la squadra di Gattuso lontano dal Camp Nou.

Ottimismo Barça, l'alternativa è Lisbona leggi anche Mariano positivo, UEFA: "Fiducia per la Champions" La decisione dell'Uefa arriverà entro il fine settimana e sarà fondata sulla risposta del Dipartimento della Salute. Il club catalano non ha ricevuto comunicazioni ufficiali in merito e secondo quanto appreso dal Mundo Deportivo, sempre molto vicino all'ambiente blaugrana, le autorità sanitarie assicurano che la gara potrà essere giocata a Barcellona. Una convinzione fondata anche sul fatto che i turisti continuano ad arrivare senza limitazioni in città. L'alternativa al Camp Nou sarebbe quella di spostare la sede di gioco a Lisbona, dove è in programma già la Final Eight di Champions.