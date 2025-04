Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Si torna in campo in Europa con la Champions League. Martedì 15 aprile il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 2 partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 Borussia Dortmund-Barcellona, live su Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Aldo Serena. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Niccolò Omini. Sempre alle 21.00 anche Aston Villa-Paris Saint Germain in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Diretta Gol sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Gianluigi Bagnulo.