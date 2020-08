Atalanta a Lisbona: i convocati per il Psg. VIDEO

A 48 ore dalla super sfida dei quarti di finale contro il Psg, per l’Atalanta è partita l’operazione Champions. I 26 calciatori convocati da Gasperini sono giunti in serata a Lisbona: con loro anche il portiere Pierluigi Gollini che ha accompagnato, seppure in tutore, i compagni. Non c'è invece l'assoluto protagonista della sfida degli ottavi contro il Valencia Josip Ilicic, assente per problemi personali. Per i nerazzurri è una nuova occasione per scrivere un (ulteriore) pezzo di storia. E per il Psg lo stesso: i francesi non raggiungono una semifinale nella massima competizione dal ’94-’95. Volti sorridenti per una sfida alla storia.

Atalanta: i convocati

Portieri: Sportiello, Gelmi, Rossi

Difensori: Caldara, Toloi, Sutalo, Gosens, Czyborra, Djimsiti, Castagne, Guth, Bellanova, Hateboer, Okoli.

Centrocampisti: Freuler, Tameze, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Gomez, Cortinovis, Colley, Zapata, Piccoli.