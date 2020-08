Umberto Marino, dg dell'Atalanta, ai microfoni di Sky prima della partita: "Sfida tra due squadre con dna differente e obiettivi iniziali opposti ma ora ci troviamo entrambe in questa Final Eight che vogliamo onorare al meglio nello stile dell'Atalanta. La metafora del branco di lupi usata da Gasperini? Ora si sprecano aforismi e frasi per stimolare i giocatori, che non ne hanno bisogno. Certo, il Psg ha valori tecnici straordinari, ma come diceva Forrest Gump bisogna "Correre correre correre tanto", e poi della scatola di cioccolatini chissà cosa viene fuori..."