Tuchel: "Neymar e Mbappé sono la nostra forza"

Dopo 25 anni il Paris Saint-Germain torna a giocarsi una semifinale di Champions League, con l'obiettivo di conquistare per la prima volta la finale. Ci proverà Tuchel a raggiungere questo storico risultato, resta da superare un ultimo ostacolo rappresentato dal Lipsia. L'allenatore del PSG ha presentato così la gara in conferenza stampa: "Non parliamo di storia, viviamo nel presente. Ora siamo qui, abbiamo creato la giusta mentalità durante l'anno. I giocatori sono sereni e felici di stare insieme. In campo siamo forti, molto, molto forti. Contro l'Atalanta abbiamo dato il meglio dal punto di vista mentale. Ora siamo pronti per questa semifinale e siamo qui per vincere, non possiamo scegliere il risultato ma lotteremo". Tuchel si affida a Neymar e Mbappé: "Sono la nostra forza, fanno la differenza. Neymar dribbla, Kylian porta la velocità: il mix è eccezionale. Mbappé può giocare dall'inizio, ma vedremo all'ultimo se schierarlo subito o farlo entrare a gara in corso. Contro l'Atalanta, negli ultimi trenta minuti, ci ha dato una marcia in più. Neymar è un leader, guida la squadra con le sue qualità e con il coraggio di andare nell'uno contro uno. Vuole sempre vincere, ha uno spirito combattivo e gli piace la competizione. Ma questo è uno sport di squadra e Neymar non può vincere da solo, noi siamo stati bravi a creare la giusta atmosfera".