Non può che esserci la firma di Neuer nella stagione dei bavaresi, Triplete con il capitano protagonista nella finale di Champions a Lisbona. Dopo l'infortunio e le critiche, lui che per anni è stato indicato come il miglior portiere del mondo, il 34enne del Bayern si è preso una bella rivincita: "Un gruppo fantastico, non mi ero mai divertito così tanto a giocare in una squadra come adesso". Contro il Psg la migliore gara della carriera? "Buona partita la mia. Anzi, super"