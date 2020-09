A raccontare il sogno europeo della Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò. “Dopo 16 anni è arrivata la promozione sul campo!" Scherza Anna. "Il ringraziamento è per la mia squadra che mi ha supportato, negli anni, in Europa League. Sono stati fondamentali per questo passaggio. Sono convinta che con la squadra che avrò in studio e soprattutto con Mr. Champions League Alessandro Costacurta, che sarà sempre più vicino a me, non avremo problemi di esperienza.”

Una super squadra per accompagnare le grandi notti europee targate Sky che trasmetterà tutti gli incontri della UEFA Champions League, prima con i match dei preliminari playoff (dal 22 settembre) e poi con la fase a gironi di ottobre (20-21), per un totale di 137 incontri complessivi, oltre 250 ore di eventi live (con una selezione di match in 4K HDR) e Diretta Gol per vivere gli incontri in contemporanea, fino alla finale del 29 maggio 2021.

“È davvero una squadra, abbiamo coperto ogni ruolo-spiega la Billò- dall’allenatore Fabio Capello; l’attaccante, il numero 10, Alessandro Del Piero, un centrocampista come Cambiasso che a livello di tecnica qualcosa conosce e poi un difensore che imposta da dietro perché Alessandro Costacurta verrà chiamato in questa stagione ad avere un ruolo diverso, oltre allo SkyTech nel quale sappiamo essere bravissimo. Avrà anche il compito di dare degli spunti, parlare della Champions vissuta da dentro”.