Gli accoppiamenti delle squadre della stessa nazione

Per evitare, infine, che squadre della stessa nazione giochino tutte alla stessa ora i gruppi sono stati divisi in due colori (A, B, C e D di colore rosso; E, F, G e H di colore blu) e le squadre della stessa nazione sono state accoppiate in gruppi da due, in modo tale che appena una delle due viene sorteggiata in un gruppo quella associata andrà a collocarsi in un gruppo dell’altro colore. Ecco gli accoppiamenti

Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Siviglia e Atletico Madrid

Real Madrid e Barcellona

Liverpool e Manchester United

Juventus e Inter

PSG e Marsiglia

Zenit e Lokomotiv Mosca

Manchester City e Chelsea

Shakhtar Donetsk e Dynamo Kiev

Lipsia e Borussia Mönchengladbach

Lazio e Atalanta