Conte: "Saremo padroni del nostro destino"

Rialzare immediatamente la testa dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e iniziare nel migliore dei modi l'avventura in Champions League. Idee chiare per Antonio Conte, pronto ad affrontare la gara di esordio dell'Inter nel girone B contro il Borussia Moenchengladbach. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore nerazzurro ha presentato il match contro i tedeschi.

Quanto può aiutare avere giocatori con più esperienza in rosa?

Il tasso di esperienza è sicuramente cresciuto anche in considerazione del percorso che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo fatto il girone di Champions e siamo arrivati in finale di Europa League. Poi abbiamo aggiunto calciatori come Vidal, che ha esperienza da vendere. Per questo siamo più attrezzati rispetto all'anno scorso.

Chi sono i giocatori a disposizione? Bastoni può giocare dall'inizio?

Per quanto riguarda Bastoni, ha ripreso ieri ad allenarsi con noi. Viene, è a disposizione e andrà in panchina. Quando si viene da una guarigione da questo virus che debilita, ci vuole anche un po' di tempo per ritrovare la condizione. Per il resto faremo delle valutazioni. Anche Brozovic ha finito il derby un po' affaticato, valuteremo anche Sensi. Vedremo di non prenderci dei grossi rischi e se qualcuno ha qualche affaticamente dovremo essere sicuri di non rischiare nulla.

Come mai tante squadre forti hanno perso nell'ultimo weekend e dove può arrivare l'Inter in questa Champions?

In Italia il campionato sarà molto equilibrato, vedo diverse squadre che lotteranno per i primi quattro posti. Tante squadre sono competitive e possono fare cose importanti. Noi faremo di tutto per essere in questo gruppo di squadre. Anche all'estero altre big come Real Madrid e Barcellona hanno perso, ci sono stati risultati inaspettati. È dato dal fatto che si torna a giocare dopo gli impegni internazionali e alcuni giocatori sono affaticati. Noi dobbiamo essere arbitri del nostro destino. Vogliamo esserlo in positivo, ma in questo momento è difficile dire dove potremo arrivare.

Come mai giocate con il trquartista anche senza Eriksen?

Perché crediamo che sia il sistema migliore in questo momento. Lo abbiamo fatto anche nella parte finale della scorsa stagione con Barella, anche se non ve ne siete accorti. In quella posizione può giocare Barella, Eriksen, Sensi, Vidal. Ne abbiamo tanti.

A Madrid vi considerano i favoriti. Cosa ne pensi?

Non so se sia così. Si parla della squadra che ha vinto l'ultima Liga e che ha grandissimi campioni. Mi fa sorridere sentir dire che loro non sono i favoriti. Se mettiamo in discussione il Real perché non ha fatto mercato e non la consideriamo favorita vuol dire che il calcio sta cambiando e che magari io ho perso di vista la realtà.