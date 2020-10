Dopo la prova della Lazio contro il Borussia Dortmund, Fabio Capello analizza la prestazione di Ciro Immobile al di là del gol: "È fisicamente straripante, ma non solo, sa mettersi sempre al posto giusto. Sa quando deve attaccare la profondità o far respirare la squadra. Sarà importante anche per la nostra Nazionale"

