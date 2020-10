Debutto da tre punti per i la Juve di Pirlo in Champions League, vittoriosa 2-0 a Kiev contro la Dinamo nel gruppo G. In avvio pericolosi Chiesa e Chiellini, capitano che esce al 19' a causa di un problema muscolare. Kulusevski sfiora la magia di tacco, Morata la sblocca in avvio di ripresa. Spazio anche a Dybala prima del bis di Morata su cross di Cuadrado. Prima vittoria stagionale in trasferta per la Juventus.