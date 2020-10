Shakhtar, Castro: "Inter favorita per gli ottavi"

L'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luis Castro, alla vigilia della sfida all'Inter in Champions: "Sarà una sfida difficile. L'Inter è favorita per il passaggio del turno. Per ottenere un buon risultato servirà avere un gruppo che combatte l'uno per l'altro". E sul precedente di agosto in Europa League aggiunge: "Il ko per 5-0? Non cambia nulla nella mia idea di calcio. Il nostro obiettivo è vincere il campionato e andare avanti il più possibile in Champions"

Mercoledì scorso l'impresa: 3-2 sul campo del Real Madrid. Domani lo Shakhtar Donetsk proverà di nuovo a stupire contro l'Inter. Anche se l'ultimo precedente, freschissimo, è stato il ko per 5-0 subìto ad agosto nella semifinale di Europa League. L'allenatore degli ucraini, il portoghese Luis Castro, non ha dubbi sulla forza dei nerazzurri: "Sarà una partita contro un avversario fortissimo, che compete per il titolo in Italia, che ha raggiunto l'ultima finale di Europa League. Sarà una sfida difficile, l'Inter è favorita per il passaggio del turno nel nostro gruppo. Cercheremo di dare il meglio, sarà importante avere un gruppo che combatte l'uno per l'altro, questa è la strada per ottenere un buon risultato"