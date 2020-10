Inter

Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

"Conte era bravo prima e lo è anche oggi: l'approccio al match rispetto a due mesi fa è lo stesso, mentre loro sono cambiati parecchio. Ma le caratteristiche sono le stesse: questa è una delle tante finali a cui dobbiamo rispondere. Il destino di una squadra dipende da ciò che fa e poi dagli avversari: dobbiamo fare punti, sfruttiamo questa opportunità. Il bilancio dell'Inter? Siamo in una situazione anomala, non solo per gli impegni sportivi: ogni società risente dei mancati introiti, che servono per dare equilibrio alla gestione di bilancio. La Uefa terrà conto di questa contrazione economica"