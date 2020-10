Conte: "Shakhtar? Non si batte il Real per caso"

L'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida con lo Shakhtar: "Questa partita non è paragonabile a quella di agosto, lì siamo stati perfetti e anche ora dovremo ripetere una gara molto attenta sotto tutti i punti di vista. Tanto rispetto per lo Shakhtar, ormai una realtà del calcio europeo, ma l'affronteremo con le nostre armi. Non si vince a Madrid per caso, questa vittoria ha cambiato la classifica del girone: sarà equilibrato, dovremo essere bravi a starci dentro e a qualificarci"

L'Inter ha ritrovato il successo a Marassi contro il Genoa e ora punta a ottenere anche la prima vittoria in Champions League, dopo il pareggio per 2-2 nella gara d'esordio contro il Borussia Moenchengladbach. I nerazzurri faranno visita allo Shakhtar Donetsk, che invece ha iniziato il percorso europeo vincendo per 2-3 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Una gara difficile, dunque, per l'Inter, presentata così in conferenza stampa da Antonio Conte.

Ci sono stati dei cambiamento rispetto a quando avete affrontato lo Shakhtar ad agosto (5-0 per l'Inter in semifinale di Europa League): che differenza ci sarà?

"Non si possono fare paragoni, in quella partita siamo stati perfetti sia in fase di possesso che di non possesso. Sarà importante ripetere una partita molto attenta sotto tutti i punti di vista perché lo Shakhtar è una squadra forte, con molti brasiliani bravi tatticamente e nel palleggio, molto veloci e bravi nelle ripartenze. Tre gol al Real Madrid non si fanno se non hai valori importanti, dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo preparato e fare una buona gara. Lo Shakhtar è forte, è una realtà del calcio europeo e faccio loro i complimenti perché riescono sempre a trovare giocatori forti. Ricordo quando lo affrontai con la Juve, avevano Willian, Srna, Mkhytarian e Fernandinho. Oggi ne hanno altri sempre molto forti, abbiamo grande rispetto ma al tempo stesso ce la giocheremo con le nostre armi".

Gara decisiva per la Champions?



"L'Inter sta riacquistando una sua dimensione europea, il percorso dello scorso anno ha portato più esperienza in tutti quanti noi. Bisogna continuare a lavorare sul discorso della mentalità, della voglia di fare partita e di difendersi in avanti. A volte ci riesce meglio e a volte peggio, ma questa è la mentalità da avere e siamo sulla strada giusta. Abbiamo tanto rispetto per le altre squadre, ma è giusto guardare noi stessi e fare le cose nel migliore dei modi. Non voglio vedere mai passività nelle due fasi, voglio una squadra pronta ad aggredire il portatore di palla e creare quelle situazioni su cui lavoriamo e su cui stiamo migliorando. Sappiamo bene la partita da fare qual è. Lo Shakhtar ha battuto il Real e questo ha cambiato la classifica, ma sarà un girone equilibrato fino alla fine e noi dovremo essere bravi a starci dentro e a superare il turno".