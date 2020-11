LOKOMOTIV-ATLETICO MADRID

Così Marko Nikolić (allenatore Lokomotiv Mosca) ieri in conferenza stampa: “Siamo pronti per un'altra emozionante partita. Una delle migliori squadre europee è arrivata a Mosca. L'Atletico arriva alle fasi finali delle competizioni europee quasi ogni stagione, ma ci siamo preparati bene. La partita contro il Bayern è stata una bella esperienza ma non ci ha portato punti. Domani faremo del nostro meglio”.