Altra buona prestazione da parte dell'Inter, che però esce ancora una volta dal campo senza il risultato sperato. Rimontà a metà da parte i nerazzurri sul campo del Real Madrid e sconfitta per 3-2 che complica pesantemente il cammino in Champions League. Anche Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, è diviso tra soddisfazione per la prova e delusione per il risultato: "Nel bene e nel male, questa è la mia Inter. Non so quante altre squadre siano venute a Madrid a giocare questo tipo di partita, con la forza di recuperare due gol regalati. I risultati non premiano i nostri sforzi, ma ci dimostrano che i dettagli spostano le partite e su queste situazioni si deve migliorare. La mentalità con la quale stiamo affrontando tutte le gare mi lascia soddisfatto e da questo punto di vista c'è stata una crescita esponenziale. I risultati, però, sono penalizzanti".