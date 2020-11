Inzaghi costretto a rinunciare a Immobile, Leiva e Strakosha, che non sono potuti partire per la Russia perché bloccati dai vincoli Uefa sui tamponi. Spazio a Pereira, Muriqi favorito su Correa. Si gioca alle 18.55 in uno stadio con la presenza del pubblico. Diretta Sky Sport Uno

3-1 al debutto al Dortmund e 1-1 in emergenza a Bruges: il girone si è messo bene per la Lazio, che ora è chiamata a un'altra prestazione extra, vista la situazione persistente degli indisponibili. Lo Zenit, che è stato sconfitto sia dal Bruges che dal Borussia, riceveranno i biancocelesti nell'anticipo del mercoledì: il calcio d'inizio è in programma alle 18.55, diretta Sky Sport Uno.