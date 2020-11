Inzaghi: "Oltre le aspettative, ma manca 1 punto"

L'allenatore della Lazio è soddisfatto al termine del match vinto contro lo Zenit ma non intende abbassare la guardia: "Avremmo potuto fare sei o sette gol contro una squadra forte, ora manca ancora un punto e il Bruges non si arrenderà". Ma poi ammette: "Siamo andati oltre ogni rosea aspettativa"

Simone Inzaghi è visibilmente soddisfatto dopo la vittoria sullo Zenit, un successo che porta la Lazio a un solo punto dagli ottavi di Champions League: "Abbiamo fatto un’ottima gara, affrontavamo lo Zenit che in questo girone era testa di serie numero 1, ma siamo stati bravi a far sembrare semplice una partita che alla vigilia era complicata - spiega - Siamo andati al di là di ogni rosea aspettativa, avevo chiesto ai ragazzi di dar seguito ai due pareggi precedenti ottenuti in grande emergenza con una vittoria e lo hanno fatto". Tuttavia il momento difficile dopo le numerose assenze non è ancora terminato: "Manca ancora qualcuno all’appello, li stiamo recuperando e era importantissimo stasera fare bottino pieno - dice ancora - Se scelgo Europa o campionato? Con il rientro di tutti siamo più completi dello scorso anno, due anni fa abbiamo fatto i quarti d’Europa League, quest’anno stiamo facendo un ottimo percorso, ma prima di festeggiare dobbiamo fare un punto e il Bruges non si arrenderà".