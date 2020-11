Real subito avanti a San Siro grazie a un rigore di Hazard e poco dopo vicino al raddoppio (palo di Lucas Vazquez). I nerazzurri, ultimi nel girone, sono a caccia di un successo per tenere vive le speranze di passaggio agli ottavi di finale. Conte punta su Lukaku e Lautaro, in difesa tornano Skriniar e De Vrij. Zidane senza Sergio Ramos e Benzema. Prima del via, minuto di raccoglimento in ricordo di Diego Armando Maradona. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

La cronaca in diretta del match

19' - AMMONITO GAGLIARDINI

Fallo su Modric, toccato da dietro a metacampo



13' - PALO DI LUCAS VAZQUEZ! REAL VICINO AL RADDOPPIO

Diagonale da destra e palla che colpisce il palo interno alla destra di Handanovic. Il Real sta dominando, l'Inter non riesce a scuotersi

7' - REAL IN VANTAGGIO! GOL DI HAZARD SU RIGORE

Rigore provocato da Barella che ha toccato Nacho in area. Handanovic intuisce il tiro tuffandosi a sinistra, ma non arriva sul piatto del belga



FISCHIO D'INIZIO. E' COMINCIATA INTER-REAL

Pochi istanti al via, a San Siro. Conte e Zidane si sono abbracciati a bordocampo (l'allenatore dell'Inter fu capitano di Zizou alla Juventus)

I ricordi di Maradona

Ai microfoni di Sky hanno parlato prima della partita Marotta e Zanetti, ricordando Maradona. "Ci ha reso felici semplicemente su un campo di calcio. Dribblava anche nella vita e restava sempre in piedi. Ancora non ci credo. Grande tristezza per tutti quelli che amano il calcio", ha detto Zanetti. "Le sue giocate rimangono nell'antologia del calcio. Affrontare Maradona da avversari? Era un'icona, aveva nelle sue giocate qualcosa di irripetibile. Ricordo indelebile per le emozioni che ha generato", il ricordo di Marotta.



L'omaggio di Napoli

Le news in diretta

La situazione nel girone

La situazione nel girone B, per l’Inter, è complicata ma non compromessa, con la strada che porta agli ottavi tutta in salita. Dopo le prime tre partite (due pareggi e una sconfitta, proprio contro il Real Madrid), la squadra di Conte si trova infatti all’ultimo posto, con due punti. E' già finita, intanto, l'altra partita del girone: ha vinto il 'Gladbach, 4-0 contro lo Shakhtar.



Questa la classifica al momento: Borussia M’Gladbach* 8 punti, Shakhtar* 4 punti, Real Madrid 4 punti, Inter 2 punti



* una partita in più