Nonostante la sconfitta, Myrto Uzuni non dimenticherà mai la partita contro la Juventus. Il numero 77 ha portato momentaneamente in vantaggio la squadra ungherese allo Stadium e ha festeggiato emulando la celebre esultanza del "padrone di casa", Cristiano Ronaldo. Che ha poi risposto sul campo e non solo... Non è la prima volta che qualcuno imita l'esultanza di CR7 davanti al diretto interessato. LA JUVE VOLA AGLI OTTAVI, 2-1 AL FERENCVAROS: GLI HIGHLIGHTS

La rete di Alvaro Morata nei minuti di recupero ha certamente reso meno dolce la sua serata, ma la partita tra Juventus e Ferencvaros resterà di sicuro indelebile nella mente di Myrto Uzuni. L'attaccante albanese, infatti, non solo ha portato momentaneamente in vantaggio la squadra ungherese a Torino, ma ha anche celebrato il suo gol in maniera del tutto non convenzionale. Al 19', dopo aver anticipato Cuadrado sul primo palo con una zampata da rapace dell'area di rigore e aver superato Szczesny, Uzuni è corso ad esultare verso una delle bandierine dello Stadium. Ed è stato a quel punto che è arrivato il saltello con annessa giravolta e l'atterraggio con le braccia aperte: "siuuuuu", proprio come fa Cristiano Ronaldo, il padrone di casa. L'attaccane albanese ha emulato l'esultanza di CR7, proprio davanti agli occhi ddi CR7. Che non è rimasto molto a guardare... La risposta di Ronaldo Pochi minuti dopo, infatti, Cristiano Ronaldo ha pareggiato i conti con una gran botta di sinistro da fuori area. E, dopo l'abbraccio con i compagni, il cinque volte Pallone d'Oro - sembrerebbe indicare proprio Uzuni...

Ronaldo dopo il gol: indica Uzuni?

Chi è Uzuni CHAMPIONS CR7 stacca Raul: gol a 34 squadre in Champions Un momento di gloria per il giocatore del Ferencvaros, che ha fatto molto parlare di sé per la sua esultanza. Eppure per lui non è il primo gol "pesante" in questa stagione: lo scorso settembre, infatti, contro la Dinamo Zagabria aveva messo a segno la rete decisiva per il superamento del terzo turno preliminare e la qualificazione del club ungherese in questa edizione della Champions, nella quale ha collezionato 2 presenze. Attaccante albanese classe '95 che conta già 12 presenze con la sua Nazionale, Uzuni può spaziare su tutto il fronte offensivo ed è particolarmente apprezzato dagli allenatori per la sua duttilità. Ha iniziato la carriera in Albania, con il Tomori, prima di trasferirsi sempre nel suo Paese prima all'Apolonia e poi al Laçi. Nella stagione 2018/19 l'esperienza in Croazia, alla NK Lokomotiva, infine il passaggio in Ungheria, al Ferencvaros, club con il quale si è messo in mostra grazie alla rete contro la Juve allo Stadium e all'esultanza "alla CR7".