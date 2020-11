Fabio Paratici, dirigente della Juventus, a Sky Sport:

"Siamo in ottimi rapporti con Dybala, parliamo sempre e stiamo affrontando giornalmente il tema del rinnovo. Vedremo nelle prossime settimane. Quest'estate abbiamo adottato la formula del prestito con diritto di riscatto, come nel caso di Morata e come fatto da altre squadre in questo periodo particolare. Quali risultati preferirei stasera? Noi scegliamo di giocare al meglio la nostra partita per cercare di vincerla, poi vedremo cosa è successo a Kiev. E' un'intesa facile tra campioni come Pirlo e Ronaldo: hanno un bel rapporto, logicamente con alcuni è più facile averlo per motivi di esperienza. McKennie è un ragazzo molto intelligente, abbiamo grandi aspettative su di lui perché ha importanti margini di miglioramento. Oggi occorre capacità di apprendimento dei giocatori"