Inzaghi: "Qualificazione che vale come un trofeo"

Tanta paura, per la rimonta sfiorata dal Bruges e la traversa colpita al 92' da De Ketelaere, ma alla fine il risultato è stato raggiunto. La Lazio conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo 19 anni. Un traguardo che Simone Inzaghi ha celebrato ai microfoni di Sky Sport: "Domani ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto. Siamo tra le prime 16 d'Europa con pieno merito, senza aver mai perso. Ce la siamo guadagnata sul campo, con mille difficoltà. Stasera abbiamo fatto una grandissima gara, non siamo riusciti a chiuderla, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. L'unico dispiacere è quello di non poter festeggiare con i nostri tifosi, immagino cosa sarebbe potuto essere l'Olimpico stasera ma so che gli abbiamo dato una grande gioia". In quella Lazio che nel 2001 conquistava gli ottavi c'era anche Inzaghi, nel ruolo però di attaccante e non di allenatore: "Come quella Lazio anche noi abbiamo vinto trofei e abbiamo giocatori di grande qualità. Questo traguardo è come vincere un trofeo, in seguito a un lavoro cominciato quattro anni fa ed è motivo di grande orgoglio".