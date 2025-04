Flick: "Inter fantastica, grande lavoro Inzaghi"

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Celta Vigo, l'allenatore del Barcellona Hansi Flick ha parlato anche dell'avversario nella doppia semifinale di Champions League (andata 30 aprile-ritorno 6 maggio): "Apprezzo tantissimo l'Inter, sia per come giocano sia per quello che stanno facendo. Sono una squadra molto esperta, difendono in modo eccezionale. Sono ben organizzati, non solo in fase difensiva ma anche quando hanno il possesso del pallone. Sono davvero intelligenti tatticamente. Hanno attaccanti straordinari ma anche la loro difesa è di altissimo livello. Ho un affetto particolare per Pavard: è stato un mio giocatore e lo considero un professionista esemplare. Sai sempre cosa aspettarti da lui, mi farà davvero piacere rivederlo in queste due partite. Nel complesso l'Inter è una squadra fantastica, guidata da un grande allenatore. Quello che ha fatto Inzaghi negli ultimi anni è stato davvero incredibile. E stanno continuando a fare molto bene, il che non è affatto semplice".

La polemica sul calendario

L'allenatore del Barcellona ha mostrato il suo disappunto per le scelte della federazione sul calendario (in particolare data e orario della sfida contro il Valladolid, che precede la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter): "Non voglio lamentarmi né trovare scuse. L'ho solo detto. Non giochiamo contro il Valladolid domenica alle 14, ma sabato (3 maggio, ndr) alle 21. Ma perché non giochiamo alle 16 o alle 18? Voglio vedere chi decide. È una barzelletta. Se vincessimo, sarebbe un bene per la Liga. Ci sarebbe un'altra squadra in Champions League. Sono senza parole. La situazione è incredibile. Ogni federazione, come la Bundesliga, si preoccupa dei club, ma non qui. Qui dicono che torneranno alle 6 del mattino. Non hanno idea di cosa significhi per i giocatori. È incredibile".