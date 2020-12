Ritorna Gomez: le probabili di Ajax-Atalanta

E' la notte della verità per l'Atalanta che si presenta alla Johan Cruijff Arena con due risultati su tre per poter strappare il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League. Un risultato che assumerebbe un valore straordinario, dopo la cavalcata europea della scorsa stagione. A Bergamo finì 2-2, in seguito alla straordinaria rimonta della formazione di Gasperini nella ripresa, divenuta ancora più importante in virtù dei risultati che sono emersi nelle gare successive. Questa sera alle ore 18.55 il fischio d'inizio per una gara verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.