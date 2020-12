La diatriba Ilicic-Gomez-Gasp

Sullo sfondo di questa partita da dentro o fuori (per quanto riguarda la Champions, visto che l'Europa League mal che vada è assicurata) c'è il caso scoppiato nel post partita di Atalanta-Midtjylland, in cui sono volate parole pesanti e c'è stato un diverbio acceso che ha visto protagonisti Gomez, Ilicic e Gasperini. Non convocati per la partita di campionato di Udine, che non si è giocata per maltempo, il capitano e lo sloveno sono oggi ad Amsterdam: il Papu da titolare, Ilicic parte dalla panchina.