Vincere e sperare che arrivino buone notizie da Madrid: è questo l'obiettivo dell'Inter nella gara contro lo Shakhtar, match che potrebbe portare i nerazzurri agli ottavi di Champions League in un girone in cui tutte le squadre possono ancora sperare nel passaggio del turno. Barella recupera e gioca a centrocampo, ancora panchina per Eriksen. Davanti Lukaku-Lautaro. Ucraini molto coperti, con Marlos in attacco. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD