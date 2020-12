I due principali protagonisti del caso di razzismo consumatosi nei primi minuti di Psg-Basaksehir, quando il quarto uomo romeno ha usato il termine "negru" (nero in italiano) per riferirsi al vice allenatore dei turchi Webo scatenando le ire dell'attaccante, si sarebbero chiariti in una telefonata organizzata dall'ex centrocampista senegalese Ousmane N'Doye, come raccontato da un giornalista romeno. Un particolare che potrebbe incidere anche sull'inchiesta aperta dalla Uefa?

Se non si può parlare di tempesta in un bicchier d'acqua, sicuramente la bufera di PSG-Basaksehir, la gara di Champions interrotta martedì scorso per quello che fu ritenuto un caso di razzismo da parte di un arbitro e conclusa l'indomani, inizia a lasciare spazio a qualche schiarita. Anzi a una clamorosa schiarita. Perché, stando a quanto racconta il giornalista romeno Emanuel Rosu, nelle ultime ore tra i due principali protagonisti della vicenda ci sarebbe stata addirittura una telefonata. Da una parte Demba Ba, l'attaccante senegalese della squadra turca che in campo più aveva protestato col quarto uomo Coltescu per l'ormai famoso termine "negru", e dall'altra proprio Coltescu, costretto, insieme al resto della squadra arbitrale (esclusi i Var italiani), a rinunciare alla partita, i cui restanti minuti sono stati recuperati il giorno dopo con arbitro, assistenti e quarto uomo ri-designati (prima del "replay" calciatori e arbitri si sono inginocchiati al centro del campo nel gesto del "Black Lives Matter"). L'iniziativa sarebbe partita dall'ex centrocampista senegalese Ousmane N'Doye, di cui Rosu riferisce queste parole: "Demba non ha mai detto che si sia trattato di razzismo. Ha solo pensato che Coltescu non avrebbe dovuto usare la parola 'nero' in uno stadio (in romeno "negru" definisce il colore nero - ndr). Coltescu ha capito. Sono un grande sostenitore della pace. Sia Coltescu che Demba mi hanno chiamato dopo aver parlato, sono rimasti colpiti dalla bella conversazione che hanno avuto. Sono sicuro che sia stato solo un malinteso. So come sono i romeni, non ho mai avuto problemi con il razzismo quando giocavo nel loro paese. Ho cercato di ottenere il numero di Coltescu appena ho potuto per incoraggiarlo, so che non è razzista".

Demba Ba affronta Coltescu a bordo campo dopo l'espressione razzista usata dal quarto uomo romeno - ©Getty