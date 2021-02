Il 5 febbraio è giorno di festeggiamenti per Neymar. L’asso brasiliano oggi spegne 29 candeline. E tra i regali di compleanno si dovrebbe aggiungere il rinnovo con il Psg. In questa clip, una sintesi delle prodezze di "O Ney" in Champions (41 gol totali), con il Barcellona (coppa conquistata nel 2015) e con i parigini (miglior risultato raggiunto la finale persa contro il Bayern l’anno scorso). Dribbling, punizioni, giocate in velocità e combinazioni show. Uno spettacolo nello spettacolo