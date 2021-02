Psg-Basaksehir, "Coltescu non fu razzista"

Cade l'accusa di razzismo verso il quarto uomo romeno Sebastian Coltescu, ma va avanti l'inchiesta per linguaggio inappropriato. Il sito romeno ProSport ha presentato in esclusiva la decisione presa dal forum europeo. La UEFA, attraverso la relazione della Commissione Etica e Disciplina, ha indagato sul caso dell'arbitro Sebastian Coltescu e ha riscontrato che le espressioni utilizzate non sono state di natura razzista, e di conseguenza non sarà intrapresa alcuna azione disciplinare. Dalle prove video e audio disponibili - si legge - è stato stabilito che i signori Coltescu e Sovre (il guardalinee, ndr) hanno usato le espressioni rumene "quel nero" e "il nero" per identificare il secondo allenatore del Basaksehir, Achille Webo. Secondo il rapporto linguistico, le espressioni romene utilizzate non hanno però connotazioni peggiorative o negative. I dizionari inglesi più rilevanti affermano esplicitamente che il termine "nero" usato come aggettivo - come risulta dalle espressioni rumene sopra menzionate - non è offensivo. Inoltre, la parola "nero" è ampiamente utilizzata dalle organizzazioni antirazziste e dai loro milioni di seguaci proprio per combattere il razzismo. Va invece avanti l'inchiesta per "foul language", cioè per linguaggio inappropriato. Ricordiamo che, a prescindere dall'inchiesta, Coltescu non arbitrerà più in Europa, non essendo più internazionale dal 2021 (scadeva a dicembre 2020). Mentre in Romania sta continuando ad arbitrare regolarmente.