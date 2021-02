Erling Haaland e Kylian Mbappé: il futuro è oggi. Doppietta e assist contro il Siviglia in Champions per l’attaccante del Borussia Dortmund arrivata 24 ore dopo lo show del francese del Psg al Camp Nou: tripletta contro il Barcellona di Messi, per molti la gara che ha segnato il cambio di trono nelle gerarchie dei fenomeni mondiali. Dove Haaland e Mbappé sono ormai iscritti di diritto. "È bello segnare in Champions. Quando ho visto Mbappé realizzare una tripletta al Barcellona diciamo che mi sono motivato molto di più. Anzi, gli devo proprio dire grazie per la carica che mi ha dato… Io in competizione con lui? No, dico solo che l’ho visto segnare e questa cosa mi ha stimolato di più", ha ammesso l’attaccante del Borussia Dortmund. I cui numeri sono davvero impressionanti: 18 reti (8 in questa Champions, in gol contro tutti gli avversari incontrati) segnate in 13 partite di Champions League, 43 gol in 40 partite giocate con la maglia giallonera. E carta d’identità che alla voce data di nascita segna: 21 luglio 2000.