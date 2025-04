Si riparte dal 2-1 per l'Inter, risultato che il Bayern Monaco deve ribaltare nel ritorno dei quarti di Champions League. Missione complicata per la squadra di Kompany che, rispetto all'andata, ha recuperato Pavlovic e Coman che saranno presenti a San Siro come Neuer (ma solo da capitano non giocatore). Sulle possibilità di passaggio del turno dei tedeschi ne ha parlato Lothar Matthaus, grande doppio ex della sfida, che ha analizzato il momento del Bayern per Sky Deutschland: "Per il Bayern Monaco la posta in gioco è molto alta nel ritorno dei quarti di finale di Champions. Ecco perché penso che Thomas Muller dovrebbe essere titolare contro l'Inter. Lui deve giocare, per me qualsiasi altra cosa è impossibile. Se Kompany non scegliesse Muller e le cose andassero male, l'allenatore, che ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi mesi, andrebbe sicuramente incontro a momenti difficili". E sulla formazione iniziale, a partire dalla difesa, Matthaus si è concentrato su Kim: "Non cambierei molto, tante cose sono già cambiate a causa delle assenze per infortunio di Upamecano e Davies. Cambiare di nuovo tutto adesso a causa di un errore di Kim non sarebbe un bene né per il giocatore né per l'intero reparto. Kim ha dimostrato di cosa è capace. Certo, ogni tanto commette degli errori nel suo gioco, ma sicuramente non lo sostituirei né riorganizzerei l'intera difesa centrale. Inizierei con Kim e Dier al centro, Stanisic a sinistra e Laimer a destra".

BAYERN MONACO Coman e Pavlovic rientrano, anche Neuer recuperato