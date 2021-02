Erling Haaland continua a registrare numeri incredibili in Champions, con più gol fatti che partite giocate. Tra i giocatori con meno 21 anni (l'attaccante del Dortmund li compirà a luglio), solo uno è riuscito a segnare più reti del norvegese nella competizione. Ma c'è ancora la gara di ritorno con il Siviglia e, in caso di passaggio turno, le successive per tentare il sorpasso al 1° posto in questa speciale classifica

SIVIGLIA-DORTMUND 2-3: GOL E HIGHLIGHTS