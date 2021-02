L’attaccante colombiano è stato costretto a lasciare il campo al 29’ del primo tempo per problemi alla coscia sinistra. Lo staff medico dell’Atalanta lo ha accompagnato fuori, al suo posto Mario Pasalic

Pochi minuti dopo il rosso a Freuler, brutte notizie per Gasperini. Duvan Zapata è stato costretto a lasciare il terreno di gioco alla mezz’ora della sfida contro il Real Madrid, zoppicando e con una mano sulla coscia sinistra dopo aver sentito il muscolo indurirsi. Al suo posto Mario Pasalic. Il giocatore è stato subito accompagnato in panchina dallo staff medico di Gasperini che ha subito messo del ghiaccio sulla gamba. Secondo un primo esame potrebbe trattarsi di una contrattura. Inevitabili esami nelle prossime ore per stabilire l’esatta entità del problema.