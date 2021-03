C'è grande amarezza nelle parole di Ronald Koeman che commenta l'eliminazione dalla Champions per mano del Psg, ma c'è anche una consapevolezza molto forte che il suo Barcellona, finalmente, si è espresso per quelle che sono le sue potenzialità. A questo proprosito il messaggio dell'allenatore olandese a Leo Messi è chiaro: "Leo sta vedendo da tempo i miglioramenti che abbiamo fatto, abbiamo cambiato tante cose, abbiamo giovani di grande qualità e di prospettiva, non può avere dubbi sul futuro di questa squadra". Insomma una 'chiamata' fatta in un momento triste ma al termine di una gara che il Barcellona ha dominato, pur non riuscendo a vincerla: "Siamo fuori, che è quello che conta in questo sport - dice ancora Koeman - Ma con buone sensazioni. Abbiamo avuto la possibilità di rendere le cose difficili al nostro avversario. Siamo stati superiori nel primo tempo. Meritavamo qualcosa in più, almeno di finire i primi 45' in vantaggio e in quel caso il secondo tempo sarebbe stato diverso".